Ilentra con decisione nella corsa al gioiello del Genoa. Trova conferme l’indiscrezione di Relevo secondo la quale il prossimo direttore sportivo del club azzurroè un grande estimatore del nazionale islandese tanto da valutare in queste ore la possibilità di formulare una prima offerta ufficiale.Alla prima, vera, stagione in serie A14 gol, uno più bello dell’altro, e 3 assist decisivi. Ecco perché il club ligure non intende fare sconti sul mercato: la base d’asta è di 35 milioni di euro. Albert vorrebbe provare uno step successivo nella sua carriera, alla soglia dei 27 anni si sente pronto per il grande salto.

L’affaire Gudmundsson animerà le cronache del calciomercato nella prossima sessione estiva., i fratelli Giuffrida, senza però avviare una trattativa con il Genoa: Giuntoli prima dovrà lavorare in uscita e rischia di perdere tempo prezioso.giuste da offrire al Genoa. Ecco perché iGudmundsson è un obiettivo reale a prescindere da quella che sarà la nomina del nuovo allenatore.