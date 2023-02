Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è da poco entrato nella top ten di sempre con un totale di 221 partite vinte in Serie A. Quella contro la Sampdoria gli ha permesso di agganciare al decimo posto all-time Fulvio Bernardini. Sabato, contro la Lazio, il tecnico di Grugliasco punta a staccare l’ex ci della Nazionale e restare in solitaria al decimo posto.



Gasperini ha infatti vinto la maggior parte delle gare alla guida dell’Atalanta: 130, contro le 88 con il Genoa e le 3 con il Palermo (non ha vinto neanche una partita, invece, alla guida dell’Inter). Gasperini, inoltre, è terzo tra gli allenatori dell’attuale Serie A: solo Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri hanno fatto meglio di lui.