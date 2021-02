ha parlato alla vigilia della gara d'andata delle, in programma domani alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona, in esclusiva per Raisport:Giochiamo talmente tante partite in poco tempo: se pensiamo che solo una settimana fa, avevamo appena giocato col Milan, poi in pochissimo tempo abbiamo fatto due partite con la Lazio...sarà una partita di grande valore. Facciamo una semifinale in due tempi, prima a Napoli e una settimana dopo qui a Bergamo,R. "Effettivamente è un momento che tutte quante spingono molto molto forte però18 gare sono veramente tante. Ma in questo momentoR. "Sicuramente un altro tipo di Atalanta perché quella fu una delle partite più difficili e più brutte da parte nostra e quindi giochiamo contro una squadra indubbiamente forte. Anzi pensavo che alla vigiliaQuindi dovremo arrivare molto bene a questa gara".R. "e anche perché abbiamo anche Palomino squalificato e quindi erano importante questi recuperi. Ma devo dire che anche chi ha giocato in questo periodo ha fatto delle buone prove.Il problema della partita contro la Lazio è che si è incanalata male dall’inizio, però alcune prestazioni sono state di valore".R. "e lo si è visto anche che quelli sono dei ruoli molto, molto dispendiosi. Per il resto rimasta è rimasta la stessa squadra.e anche chi è arrivato quest’estate abbia avuto modo modo di inserirsi al meglio e di avere il tempo anche per dare un contributo migliore".R. "Questo è normale e penso che sarà sempre sempre così.. Abbiamo vissuto un buon momento e come ho detto fino a pochi giorni fa venivamo dal successo contro Milan e Lazio e da lì dobbiamo ripartire".R. "Penso che il Napoli sia una squadra forte e lo sta dimostrando. Io di Rino ho la massima stima. Non conosco la situazione ma so che in questi casi