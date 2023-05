I rumors parlano di un Gasperini possibile successore di Luciano Spalletti al Napoli, da parecchio obiettivo sensibile per il presidente Aurelio De Laurentiis. Fin dal 2012, quando in last minute restò Mazzarri e non se ne fece nulla. Se a Bergamo però nell’incontro di fine stagione, che avviene sempre il giorno dopo l’ultima partita negli uffici dei Percassi, non ci dovessero essere grandi margini di manovra, Gasp potrebbe partire.



Come scrive infatti Il Corriere di Bergamo, la sensazione è che ci sia una tensione figlia di un finale di stagione che deriva da promesse non mantenute, un’asticella da alzare che però non si è spostata. Gasperini ha già una candidatura forte per Napoli, ma in lizza ci sono altri big come Conte e Benitez, oltre alla suggestione Luis Enrique, già in Italia (ma non con grandi risultati) alla Roma. Il Gasp, in attesa di provare a portare l'Atalanta alla sua 4^ Champions, valuta.