Alla vigilia della gara contro la Roma, domani alle 20.45 al Gewiss Stadium, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato così in conferenza stampa: “Siamo in un ottimo momento, ogni partita ormai è a suo modo decisiva. A 15 giornate dalla fine gli scontri diretti hanno una doppia valenza anche se non possono decidere nulla. Siamo in una fase importante, soprattutto in Champions”.



OCCASIONI PERSE- “Non guardiamo alla classifica, anzi ce la dimentichiamo: bisogna vedere pregi e difetti degli avversari concentrandoci su noi stessi. A Torino e Firenze abbiamo vinto e convinto. Inutile rimuginare sulle occasioni perse, il campionato sarà una lotta fino alla fine per ogni obiettivo. Non credo nelle soluzioni in anticipo”.



L'AVVERSARIA- “La Roma è la concorrente più diretta per il quarto posto, quindi è una sfida molto attesa. Ultimamente ha avuto problemi, ma il valore globale della squadra rimane. Siamo motivati e faremo parlare il campo: è una buona opportunità per riprendere il cammino in casa, dove ultimamente facciamo fatica, vedi Spal e Genoa”.



TURNOVER-“Chiunque giochi gioca da tempo, basta vedere presenze e minutaggi. Non so cosa si intenda per turnover: si chiama così quando ne riposano due, tre o quattro? Il Verona ha giocato con Milan, Lazio e Juventus in sei giorni. Tre impegni settimanali non sono un problema a livello fisico”.



MANCINI E SPINAZZOLA- “Noi abbiamo giocatori dappertutto, anche la Roma è piena di nostri ex. Non c’è Cristante, ci sono Mancini, Spinazzola, Ibañez, Zappacosta che non era mio, Perotti che ho avuto al Genoa. Tutti quelli che se ne sono andati ci hanno comunque dato tanto e si segnalano per comportamento”.



VAR- “Se ce lo concedono ne farò uso come gli altri, ma sono contrario. Mi sembra una caciara, ci sono già interruzioni lunghe: cosa fanno, mettono a disposizione una moviola per ogni panchina? Gli arbitri sono tanti, come è possibile che non vadano a vedersi da soli tutti gli episodi? Si mettano d’accordo, la questione si può risolvere semplicemente. Se io sono a 70 metri cosa posso vedere?”.



VALENCIA- “Il quarto di finale di Coppa sarebbe un gran risultato e ci pensiamo eccome. Però la via maestra per restare in Europa è sempre il campionato”.