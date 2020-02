Sono gli ottavi di finale di Champions League, e si vede, numeri alla mano: l'attesa per il delicato match tra Atalanta e Valencia e la voglia di ammirare il bel gioco di due squadre combattive e fantasiose sta salendo giorno per giorno. A meno di una settimana dalla gara i numeri registrati per quanto riguarda i biglietti già acquistati sono pazzeschi: per assistere alla partita di mercoledì 19 febbraio, alle ore 21, al Meazza ci saranno 41.208 persone, ma i numeri sono destinati a crescere, visto che la vendita è aperta fino allo stesso mercoledì.



APPASSIONATI NON TIFOSI- Secondo gli addetti ai lavori, oltre ai numerosissimi atalantini bergamaschi e agli ospiti spagnoli, questa volta ci sarebbe anche una folta presenza di appassionati di calcio e simpatizzanti della Dea tra i milanesi che hanno deciso di acquistare un tagliando per non perdersi il Big Match.