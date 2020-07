Laper il secondo anno consecutivo si avvicina in casa, ne parla in conferenza stampa il tecnico, Gian Piero: “Si, ormai mancano due punti matematici. Ma poi quando raggiungi un obiettivo se ne aggiunge un altro… quindi non è mai finita, ma per noi va bene così. L’importante è porci sempre degli obiettivi nuovi e diversi, vuol dire che andiamo avanti".– “Tre squadre in due punti, con cinque giornate e calendari difficili per tutte e tre. Può diventare una bella lotta avvincente, un po’ per tenere alte le motivazioni in questo periodo ed arrivare a prepararci al meglio per la Champions”.– “Questa è stata una bella soddisfazione, anche per come tutti quanti hanno giocato e per come sono entrati in campo. Ciò mi ha permesso di fare anche un po’ di rotazione, di dare la possibilità a certi giocatori anche di recuperare dal punto di vista fisico, anche perché giocare ogni tre giorni può essere veramente faticoso alla lunga. Bene, questo è stato molto positivo da parte di tutti”.- “Questo fa parte un po’ di tutte quante le statistiche che stanno piovendo da tutte le parti su questa stagione con tanti record, anche noi li leggiamo e li conosciamo. Non è che siamo così attenti su questo, anche se fa molto piacere… ma non è anche questa è la priorità. La priorità è continuare a esprimerci e giocare in questo modo, avere sempre una buona condizione e cercare di fare il massimo dei risultati”.“Prima del lockdown il Verona era in corsa per il settimo posto, direi meritatamente per quello che stava esprimendo. Credo che sia veramente la squadra rivelazione, non solo per la posizione in classifica ma per il tipo di gioco che ha sviluppato, per le partite che ha disputato su tutti i campi. Io so che domani per noi sarà una partita difficile, come era stata all’andata e quindi sarà anche un ottimo test per noi. Per riuscire a giocare una gara sull'intensità, che non sempre si trova in questo periodo”.“Questo per aumentare un po’ il coefficiente di difficoltà, però va bene. Ripeto, ogni tanto abbiamo bisogno anche di giocare questo tipo di gare e domani sarà una partita avvincente”.“Muriel sta bene, si è allenato… quindi è disponibile. In questo momento ci siamo tutti a parte a parte Josip, perché stiamo cercando di recuperarlo al meglio. Anche dal punto di vista fisico".“Verona simile all’Atalanta? Sia nell’ interpretazione della gara e anche dal punto di vista tattico ci sono molte similitudini. E’ normale che sia così, Juric è stato per otto anni un mio giocatore, poi un mio collaboratore. Abbiamo speso una vita insieme, condiviso tante cose e risultati, da Crotone a Genova. Adesso ha raggiunto dei livelli straordinari a Crotone, vincendo un campionato storico. Quest’anno si sta ripetendo, ha avuto un buco a Genova ma lì non era facile. Adesso sta dimostrando il suo valore. Domani è squalificato… spiace, altrimenti ci saremmo fatti una bella foto”.