Atalanta, Gasperini via? Testa a testa per la successione

La stagione 2023/24 resterà nella storia, comunque vada a finire. La qualificazione in, la finale di- pur persa con la- e quella disono pezzi di un mosaico irripetibile. Anche per questo,Svariate volte il tecnico è stato corteggiato da altre società ma ha sempre rifiutato ed è rimasto a Bergamo, questa volta però il finale della storia potrebbe essere diverso.Ilfa sul serio per l'allenatore di Grugliasco e Gasp, allettato da questa nuova sfida, potrebbe trasferirsi all'ombra del Vesuvio per rilevare una

Qualora dovesse andare al Napoli, allora,Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono due i profili attenzionati dal club - ed entrambi sono degliPotrebbe infatti scattare un testa a testa tra Raffaele, attuale allenatore del, e Ivan, al passo d'addio con il. Entrambi ex giocatori di Gasperini, potrebbero prenderne le redini della sua creatura più riuscita.