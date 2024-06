È un'Italia forte! Non saremo favoriti ma ci siamo anche noi. Fiducia in Spalletti e 2 motivi per sperare

Redazione Calciomercato

Ci eravamo lasciati alla vigilia chiedendoci,e che cosa avremmo dovuto aspettarci anche dal punto di vista tattico da Luciano. Chiariamoci subito le idee e andiamo dritti al punto:E lo siamo anche a fronte di tutti quei dubbi che potevano esserci nell'immediato prepartita, quando il ct ha confermato in fondo le indiscrezioni delle ore precedenti, mettendo in camponel suo concetto di fondo. Una squadra in qualche modo testata, seppur con interpreti differenti, nell'amichevole contro ladi Montella. Eppure in questo '' c'erano tanti teorici. C'era ad esempio il concetto di due difensori centrali mancini che nei rispettivi club giocano con la difesa a tre -; c'era unteoricamente sacrificato in un ruolo meno suo, quello di quarto in linea; c'era unteoricamente depotenziato in un centrocampo a due in cui sulla carta non sarebbe dovuto essere l'uomo degli inserimenti; c'era uninventato esterno alto a sinistra. C'erano insomma, appunto, grosse incognite teoriche, perplessità nella scelta delle posizioni dei singoli che unite a quelle di uno schieramento provato in sostanza solo con la Turchia, avevano lasciato in tanti 'un po' così'.

. Perché alle 21:16, dopo un avvio shock,Un dettaglio da sottolineare soprattutto per lamaiuscola a fronte dello schiaffo a freddo, a seguito delSì perché dopo 24 secondi l'Italia stava sotto ed è impossibile non partire proprio da questo aspetto nell'analisi delle cose. Una squadra senza le idee chiare, un gruppo i cui legami non sono solidi, da una botta iniziale del genere - a prescindere dal valore dell'avversario - non si rialza come ha fatto l'Italia di Spalletti.impostando da lì una partita a tratti persinonell'interpretazione del primo tempo, ossia fin quando anche la condizione fisica ha sorretto l'Italia. Nella ripresa poi ilsi è certamente visto e nelle parole poco soddisfatte di Spalletti al termine della partita si può intuire il perfezionismo di un commissario tecnico che, comprensibilmente, dal proprio punto di vista,

Vuole di più perché. Vuole di più perché conscio deldel proprio gruppo. Vuole di più in quanto consapevole, probabilmente, che al di là dell'impatto inizialenon è squadra i cui valori di massima possono essere presi a cartina tornasole per misurare le ambizioni dell'Italia. Il nostro ruolo di 'cani da guardia' ci impone però di pesare tutto quanto sulla bilancia, e al di là delle possibili e legittime obiezioni, in una sorta di mediazione tra quanto detto dal ct, tra un tipo di critica sempre presente e chi urla già al 'campioni bis', si può dire appunto cheÈ un'Italia forte per la. È un'Italia forte per ilÈ un'Italia forte soprattutto per ladei suoi interpreti, anche quelli apparentemente 'fuori posizione' quando la si va a disegnare per la distinta da consegnare alla UEFA. Ecco, tutti quei vari dubbi sopra citati, dai due centrali mancini alla posizione di Dimarco - poi effettivamente largo e più alto a sinistra - o in quella del 'tuttocampista' Barella, ci hanno detto quantoe quanto abbia lesul da farsi. Se poi riuscirà a imporsi con la stessa- a tratti- anche con avversari di caratura maggiore, ce lo dirà già il prossimo match con la. Non si possono però non considerare anche altri due aspetti nel quadro ottimistico con cui di esce da Dortmund: idal punto di vista fisico - considerati i grandi carichi di lavoro fatti e che nel finale hanno lasciato qualcuno anche coi crampi - e una mole diche con un po' più di cinismo avrebbe consegnato un risultato ben più ampio - e insieme a quello editoriali certamente ben più pomposi questa mattina. Certo, al tempo stesso, non si può nemmeno gridare al miracolo:e il 2-1 all'Albania non cambia chiaramente questa posizione. Si può dire però che '. Chi ha il piacere di scrivervi queste righe, sempre da queste pagine, si era imposto. Ecco: il post-Albania non fa che rafforzare e ribadire il concetto.