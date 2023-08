“Non ho mai messo veti a Zapata come a nessuno, se poi la cosa non è andata in porto è per altri motivi”. Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara contro il Frosinone (sabato alle 18.30 allo stadio Stripe), mette le cose in chiaro: “Duvan sta molto bene, quindi è disponibile, si sono dette tante cose non vere in questi giorni, c’è massima fiducia, mi ero già espresso a inizio settimana, io ho lasciato il giocatore libero di decidere”.



DE KETELAERE- “Sono tante le cose positive su di lui, ma i riflettori sono esagerati, c’è troppa aspettativa, ha qualità riconosciute da tutti, le conosciamo bene, ci sono cose su cui deve lavorare molto e cercare di crescere, se aspira ad arrivare molto in alto come prestazioni c’è da lavorare altrettanto, ma c’è molta fiducia, la trattativa per portarlo è stata molto lunga, abbiamo perso qualche settimana, ma la troveremo strada facendo”.



MURIEL-“Può giocare anche Muriel, ci sono alcuni giocatori che hanno una condizione migliore, De Ketelaere e Scamacca hanno qualità ma sono arrivati da pochissimo anche se sono già partiti bene, più che in altri reparti in attacco siamo a posto”.



FROSINONE- “Come visto col Napoli sarà difficile, è una formazione entusiasta per la promozione, non condivido con chi dice che c’è una differenza di valori, andiamo a giocare a Frosinone con grande attenzione. Anche perché ormai si è ridotto il divario, sarà un campionato molto equilibrato, si sono accorciati di molto i valori tra le ultime e quelle in mezzo, nello stesso tempo penso che le big, Inter, Juve e Milan si siano rinforzate molto”.



MERCATO- “Oggi è il compleanno di Luca Percassi? Qualche regalino potrebbe farlo lui però”, sorride il tecnico,"Venerdì alle 20 aprirò una bella bottiglia per brindare, sono sbagliate tutte le date, sono fasulle, con troppe telefonate tra procuratori e si parla poco delle partite. Andare in Europa League è straordinario, ci sono squadre forti e di grande blasone, bella emozione, ci contiamo molto, faremo bella figura in Europa”.



IDEE SUI TITOLARI- “Musso titolatre? È un argomento di cui mi sono già espresso, Toloi potrebbe essere disponibile per una frazione, alla prossima sarà totalmente recuperato, Ruggeri ha fatto un ottimo secondo tempo, è un ragazzo giovane in crescita, è molto positivo e può solamente crescere, mentre Kolasinac è un giocatore consolidato per la sua carriera, l’abbiamo preso per giocare in quel ruolo lì”.