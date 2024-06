Vinicius Jr., O'Rei del Real Madrid: il re della Champions League che vincerà il Pallone d'Oro

AFP via Getty Images

“Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine la Germania vince“ disse l’ex nazionale inglese Gary Lineker. Ecco, ora possiamo trasportare questa storica citazione in chiave moderna e ribadirla in questo modo:L’ennesimo successo della gloriosa storia dei Blancos, il quindicesimo nella storia per l‘esattezza, un nuovo trionfo per le Merengues, per Ancelotti, per Florentino Perez.

– Carvajal ha il merito di sbloccare questa finale, con una frustata di testa in anticipo su Fullkrug, ma il colpo di grazia è a firma dell’esterno brasiliano, tanto protetto e coccolato da Ancelotti:. 2022, l’anno della quattordicesima: assist agli ottavi di finale contro il PSG, 2 passaggi decisivi ai quarti contro il Chelsea, in rete sia in semifinale che in finale contro i Citizens di Guardiola e il Liverpool di Klopp. Nel 2023, solo il Manchester City frena la corsa del Real Madrid, ma Vinicius, nella fase a eliminazione diretta, è protagonista di 3 reti e 4 assist in 6 partite. E quest’anno? Gol fondamentale contro il Lipsia, 2 assist contro il City, doppietta contro il Bayern Monaco e gol della sicurezza stasera, a Wembley, nella finalissima contro il Dortmund.

Parlano i dati, le prestazioni, l’importanza del suo gioco per Ancelotti e quanto il suo apporto in campo sia decisivo sotto ogni punto di vista, anche in una serata del genere dove i lampi sono stati pochi, ma efficaci, per poi mettere la ciliegina sulla torta con lo 0-2. Il brasiliano e Bellingham sono tra i candidati più quotati per la vittoria finale del massimo riconoscimento. Ancelotti si è già espresso: "A chi lo darei? A entrambi". E guardando i numeri è facile capire le sue difficoltà: 24 gol e 11 assist in 38 partite Vinicius, 23 e 12 in 41 match per Bellingham. Numeri analoghi, ma