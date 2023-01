Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sullo Spezia in Coppa Italia e si è concentrato su Duvan Zapata e le voci su un suo possibile addio: "A me dà molto fastidio questa cosa, fino a due settimane guai a toccare la rosa. Ora è entrato Hojlund ha fatto bene e quindi scarichiamo Zapata, è una cosa brutta. Non lo so, il mercato di gennaio è piatto come una suola. L'altra sera lo sono andato ad abbracciare perché era triste, ha fatto tanto per questa squadra".