Altro colpo in vista nella tratta Atalanta-Genk. Timothy Castagne, esterno destro cresciuto con Gian Piero Gasperini prima di prendere il volo per Leicester, Ruslan Malinovskyi, sbocciato in primavera guadagnandosi il posto di titolare inamovibile, Joakim Maehle, rinforzo di lusso su entrambe le fasce: sono i tre nerazzurri pescati dal Genk, club belga fucina di talenti per l'Atalanta.



IDEA DEA- I rapporti tra le due società sono ottimi, per cui non è un caso se il prossimo obiettivo di mercato arriva proprio dalla cittadina bianca e blu che milita in Pro League. Il Ds Giovanni Sartori avrebbe visionato per tutta la stagione il difensore Jhon Lucumí del Genk, 22 anni e un grande potenziale, centrale colombiano dal gran fisico. Come apprende la nostra redazione, il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 10 milioni di euro, un costo appetibile per le casse dei Percassi. Grande amico di Muriel e Zapata, con cui condivide l'esperienza nella nazionale maggiore, pare che abbia già chiesto informazioni su Bergamo e l'Atalanta: i colombiani gliene hanno parlato benissimo.