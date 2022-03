Di proprietà dell'Atalanta ma attualmente in prestito al Genoa, Roberto Piccoli risulterebbe in questo momento molto prezioso per entrambe. Per un befardo gioco del destino tuttavia il giovane centravanti lombardo guarderà la sfida di domenica tra nerazzurri e rossoblu dalla tribuna, passando da potenziale protagonista a passivo spettatore.



Colpa di un guaio muscolare che lo affligge ormai da diverse settimane impedendogli di trovare anche al Grifone quella continuità di gioco che vi era mancata alla Dea.



Proprio la speranza di poter giocare di più lo ha spinto a gennaio verso la Liguria, ritenendo la sua strada alla corte di Gasperini chiusa da troppa concorrenza. Come detto però la sorte si è divertita con lui tirandogli un doppio colpo mancino.



Proprio nelle ore in cui Piccoli metteva piede a Pegli, l'Atalanta rimaneva a secco di cartucce in avanti, patendo gli infortuni in serie dei suoi attaccanti. Uno scenario che avrebbe potuto spalancare al ventunenne bergamasco le porte della titolarità. Se non fosse che lui aveva ormai scelto di prendere la via di Genova dove le cose non sono fin qui andate come sperato.



Dopo un paio di apparizioni fugaci a gara in corso come alternativa a Mattia Destro, anche Piccoli è rimasto vittima di un guaio muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime sfide del Grifone. Lo stesso problema che gli impedirà domenica di partecipare alla sfida che avrebbe potuto vivere da ambo le parti e che invece si limiterà ad assistere dalle tribune.