La ricerca del gol perduto da parte del Genoa dovrebbe passare anche attraverso il recupero i due attaccanti attualmente bloccati in infermeria.



Difficilmente però Caleb Ekuban e Roberto Piccoli potranno essere a disposizione di Alexander Blessin per la trasferta di domenica in casa dell'Atalanta. Sia l'italo-ghanese che il bergamasco sono infatti alle prese con i postumi problemi muscolari che li hanno costretti a saltare gli ultimi impegni del Grifone.



Assenze pesanti per il secondo peggior attacco del campionato. Un reparto che non sembra in grado di garantire alternative, almeno dal punto di vista realizzativo, all'imprescindibile Mattia Destro. Ieri Ekuban e Piccoli, dopo molti giorni di riposo forzato, si sono rivisti in quel di Pegli. Ma il loro lavoro è stato leggero e differenziato rispetto al resto della truppa rossoblù. Difficile immaginare che possano essere arruolabili già per questo fine settimana.



Anche contro i nerazzurri le speranze di Blessin dovranno dunque essere riposte in Destro, autore fin qui del 40% delle reti rossoblù in stagione. A meno che nel frattempo non si destino dal letargo realizzativo alcuni dei suoi compagni.