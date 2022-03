Una delle due gare in programma alle 18 è quella tra. Al Gewiss Stadium si affrontano gli uomini di Gasperini, reduci dalla vittoria in Europa League sul Leverkusen, e quelli di, che pareggiano in campionato da sei giornate di fila. La Dea si affida alla continuità die al ritrovato, ma dovrà trovare il bandolo della matassa per aver ragione del Grifone.Atalanta e Genoa hanno pareggiato entrambi gli ultimi confronti al Gewiss Stadium in campionato: le due formazioni non hanno mai registrato tre pareggi di fila in casa della Dea in Serie A.Il Genoa potrebbe pareggiare sette match di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A; negli ultimi 30 anni, soltanto l’Inter ha pareggiato sette gare consecutive nel massimo campionato (tra ottobre e novembre 2004, con Roberto Mancini alla guida).Luis Muriel ha realizzato cinque gol (in 16 partite) contro il Genoa in Serie A, con ben quattro squadre diverse (Lecce, Udinese, Atalanta e due con la Sampdoria); l’ultima rete del colombiano, in campionato, al Gewiss Stadium, risale allo scorso 20 novembre (v Spezia).– Sportiello; Scalvini, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Pessina, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Muriel.– Sirigu; Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Galdames, Frendrup, Badelj, Melegoni, Portanova; Amiri; Yeboah.