La Lazio ora può pensare con calma alla sfida Champions contro l'Atalanta: un match da dentro o fuori, i ragazzi di Inzaghi dopo la vittoria difficile contro la Sampdoria dovranno ripetersi in casa, antipasto di finale di Coppa Italia.



LAZIO-ATALANTA NEL MIRINO - Inzaghi mette nel mirino l'Atalanta. Ieri sera la Lazio è tornata a Roma, oggi scarico a Formello, quartier generale biancoceleste. Domani riposo, poi si parte. Contro la Dea non ci sarà Lulic: era diffidato, l'ammonizione rimediata gli costerà carissima. Da valutare Radu e Cataldi, uscito malconcio dal campo: cercherà di stringere i denti, è stato convocato da Mancini per lo stage di Coverciano, vuole rispondere presente per farsi conoscere.