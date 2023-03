L'Atalanta esce dal match con l'Udinese con le ossa rotta: sei titolari fuori causa, a pochi giorni dal big match al Maradona contro il Napoli.



L'esterno Zappacosta, per la sua lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo destro, vede la sua presenza a Napoli "molto difficile ma non ancora impossibile". Non ci saranno Hateboer, fuori fino a fine stagione per la lesione al crociato, e Koopmeiners, out due settimane per la lesione di I° della giunzione muscolo tendinea del bicipite femorale sinistro, mentre le presenze di Palomino (postumi distrattivi all’adduttore sinistro) e Scalvini (trauma distorsivo alla caviglia destra) al Maradona sono, rispettivamente, “probabile” e “possibile”.



Di nuovo in gruppo invece il bomber nerazzurro Duvan Zapata, che dopo 4 mesi vuole tornare a segnare per fare un torto alla sua ex.