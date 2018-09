È fissata a giovedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia. Obiettivo lasciarsi alle spalle la battuta d'arresto con il Cagliari e voltare subito pagina. Mister Gasperini comincerà a preparare il prossimo match che vedrà Gomez e compagni impegnati sul campo della Spal nella quarta giornata del campionato di Serie A TIM 2018-2019. Il tecnico nerazzurro avrà a disposizione dieci giorni per preparare la prossima partita, complice la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali.



In questo periodo Gasperini dovrà rinunciare a tredici nazionali: Ali Adnan sarà impegnato con l'Iraq, Barrow con il Gambia, Berisha e Djimsiti con l'Albania, Castagne con il Belgio, de Roon con l'Olanda, Freuler con la Svizzera, Pašalić con la Croazia, Reca con la Polonia, Mancini, Pessina e Valzania con l'Italia U21, Bettella con l'Italia Under 19.