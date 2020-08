Pierluigia rischio per il. Il portiere dell', con un post su Instagram, dà un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche: "Il trauma ha causato un’iperestensione del crociato posteriore del ginocchio. Ma non ci sono lesioni ai legamenti. E quindi sarà una corsa contro il tempo. Valuteremo day by day. Perché i guerrieri non mollano mai". La Dea dovrà già fare a meno di Ilicic, tornato in Slovenia per motivi personali.