Milan, Fofana ora ha fretta ma il Monaco temporeggia: le ultime sulla trattativa

Se si costruisse la casa della felicità, la stanza più grande sarebbe la sala d’attesa, scriveva un famoso compositore di aforismi francese. Ancheè nato in Francia e nella sua personale sala d’attesa non c’è più il Milan da almeno venti giorni ovvero da quando è stato raggiunto un accordo per un contratto di 4 anni a 3 milioni più bonus a stagione. In rossonero ritroverebbe un grande amico come Mike Maignan e un compagno con il quale ha legato in Nazionale come Theo Hernandez.Youssouf ha fretta, vuole conoscere il suo futuro entro pochi giorni. Una settimana al massimo.scorso proprio per non rimanere nel limbo. Fofana vuole il Milan ma ora chiede un timing diverso alla trattativa. Perché la casa sarà anche grande ma la sala d’attesa non può rimanere sempre aperta.

al Monaco ha preso il posto di Paul Mitchell. Quarantadue anni, brasiliano, con un passato nel Red Bull Bragantino dove ha imparato come si fa a vendere bene ì propri gioielli.sapendo che ci sono altri club pronti a uscire allo scoperto e tra questi ci sonoe ilL’unica offerta concreta, allo stato attuale, è quella del Milan. E Youssouf non vuole attendere ancora per molto. Serve uno sforzo, un passo avanti deciso per regalare a Paulo Fonseca il tanto sospirato rinforzo in mediana.