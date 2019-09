Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Non dobbiamo pensare a Zagabria, c’è solo il Genoa: squadra fisica che ti affronta. E l’ambiente sarà caldo, ma dopo il Torino vogliamo i tre punti. Nei primi 180 minuti abbiamo avuto troppe amnesie, anche su palla inattiva, dove noi siamo forti. Per risolvere questo problema la via è una: testa bassa e lavorare. Dove saremo a giugno? L’obiettivo è il settimo-ottavo posto, ma abbiamo il potenziale per chiudere tra le prime quattro. E occhio: il campionato è fondamentale, la Champions League non vale di più. Qui Gasperini ci martella".