Quando l'arbitro ha indicato una seconda volta il dischetto all'Allianz Stadium, l'Atalanta si è disperata come se avesse già fischiato il gol dei bianconeri. Il motivo è semplice: se il portiere Pierluigi Gollini sta crescendo a dismisura nei tuffi, nelle parate, in vere e proprie prodezze da migliore in campo (su Dybala e Douglas Costa, ad esempio) che spesso salvano i risultati delle partite della Dea, dagli 11 metri deve ancora lavorarci.



BESTIA (BIANCO)NERA- I rigori infatti sono un po' la sua bestia nera: su 23 volte in cui si è trovato faccia a faccia con un attaccante dagli 11 metri, solo 3 volte è riuscito a ipnotizzarlo. La curiosità è che queste tre parate sono arrivate negli stessi intervalli di distanza temporali: la prima volta accadde il 10 settembre 2013, quando vestiva i panni della Nazionale Under 19 e impedì la rete al tiratore dei Paesi Bassi Wessel Dammers; la partita finì poi 1-1. Tre anni e un mese più tardi, il 18 ottobre 2016, in forze all'Aston Villa, fece sbagliare Danny Williams dell'Fc Reading. Infine, ecco il suo rigore negato più importante, per il quale però non dovette fare nulla: ancora tre anni e un mese più tardi, il 6 novembre 2019, nel corso di Atalanta-Manchester City, fu Gabriel Jesus a mirare clamorosamente fuori. Se la statistica dovesse continuare così, il prossimo rigore sbagliato o parato dal portiere rapper nerazzurro arriverebbe solo i primi di dicembre del 2022.