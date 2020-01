Buone notizie per i pali dell'Atalanta che da oggi sono di nuovo al sicuro tra i guantoni di Pierluigi Gollini, tornato in gruppo nel corso della seduta odierna a Zingonia. Mancano infatti solo due giorni alla delicata gara dal sapore europeo contro un sorprendente Parma che vuole venire a Bergamo a fare la partita nonostante la mancanza di molte pedine d'attacco, l'ex Cornelius per primo. Fondamentale quindi per i nerazzurri riavere per tempo il super portiere Gollini, rivelazione e conferma di questa stagione.



E la buona notizia, come riportato dal canale ufficiale Atalanta.it, arriva proprio nel corso del penultimo allenamento verso la sfida di lunedì: il rapper, che ieri aveva svolto lavoro differenziato, è tornato a prepararsi con i compagni. Sarà domani, nella rifinitura che accompagnerà la conferenza della vigilia, che Gasperini deciderà se mandarlo in campo o puntare su Sportiello.