Parma, Como, Venezia e Cremonese: chi sale diretto in Serie A? I calendari a confronto

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il rush finale è ufficialmente partito e se la Serie A ha già laureato il proprio campione, lo stesso non si può dire perche sebbene abbia una classifica abbastanza delineata, ancoraIn palio non c'è solo il titolo di campione stagionale, ma anchesenza passare dai playoff, nella Serie A 2024/25 con 4 squadre ancora in corsa per i due posti disponibili. Si tratta dirigorosamente in ordine di classifica odierna e che,, saranno padrone, chi più e chi meno, del proprio destino.

Ildi Fabio Pecchia è la squadra che ha più margine perché, dall'alto dei suoi 73 punti e del +5 sulla seconda,per avere l'aritmetica della promozione. Di contro ladi Giovanni Stroppa , oggi al 4° posto non può più raggiungere il 1° posto ed è aggrappata a -8 punti in classifica ai risultati die dovrà vincerle tutte e tre per poter sperare ancora nella promozione diretta e ha anche lo scontro diretto con il Parma alla penultima. Chi se la giocherà fino all'ultimo respiro per evitare i playoff sono proprio i lariani del duoe i lagunari diche sono separati in classifica soltanto da 1 punto.

L'articolo prosegue qui sotto

La Serie B è in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Guarda la Serie B su Sky

GUARDA SU SKY