Il Papu Gomez non si muove da Bergamo. Il trequartista argentino ha rifiutato una ricca offerta da 8 milioni di euro netti all'anno per andare a giocare in Arabia Saudita all'Al-Nassr.



In uscita quattro giovani sono destinati in prestito al Parma: Bellanova, Melegoni, Colley e Traoré.