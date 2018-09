"Trauma contusivo alla coscia destra", questa la prima diagnosi per Alejandro Gomez dopo l'uscita dal campo nel corso di Spal-Atalanta. Apparentemente nulla di preoccupante, ma l'argentino potrebbe fermarsi un turno: secondo La Gazzetta dello Sport infatti, il Papu è ancora in dubbio per il prossimo impegno di campionato contro il Milan.