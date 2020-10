È Alejandro "Papu" Gomez l'MVP della Serie A del mese di settembre. La notizia è stata confermata dalla Lega Calcio con un comunicato ufficiale che certifica anche che il premio sarà consegnato al fantasista nerazzurro nel pre-partita di Atalanta-SampdoriaLa classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate le prime tre giornate della Serie A TIM 2020/2021.Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 10 nerazzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:- una performance di efficienza tecnica del 98% e fisica del 93%;- una percentuale di riuscita del 50% nei passaggi ad altissima difficoltà;- rasenta la perfezione nella scelta delle soluzioni di gioco ottimali e nelle traiettorie dei passaggi (98%, con picchi del 99% nella gara contro il Torino);- stabilisce il record di passaggi riusciti ad altissima difficoltà in una partita:4 su 4;- nella capacità di accelerare la manovra (aggressività offensiva) e nel leggere in anticipo le soluzioni tattiche l’efficienza raggiunge il 96%.“Il Papu Gomez si conferma uno dei grandi protagonisti del nostro Campionato. Dopo aver vinto il premio di Miglior Centrocampista Assoluto della scorsa stagione, si è aggiudicato il titolo di MVP del mese di settembre con un inizio di stagione spumeggiante condito da quattro gol e due assist nelle prime tre giornate. È motivo di grande orgoglio avere nel nostro torneo un fantasista di questo livello, ammirato in tutto il mondo”, ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A.