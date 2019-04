Alejandro Gomez ha parlato ai microfoni della Rai subito dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina. Nella finale raggiunta dalla sua Atalanta c'è anche il suo decisivo gol del 2-1. Ecco le parole a caldo del Papu: "Che emozione! Questo era il nostro obiettivo, l'unica cosa a cui abbiamo pensato dopo aver eliminato la Juventus. Ultimamente prendiamo spesso gol a inizio partita, dobbiamo migliore in questo. Ma abbiamo sempre forza per reagire fisicamente e mentalmente. La Champions? Il primo obiettivo è raggiunto, ora la testa è focalizzata a vincere le restanti gare di campionato. Non sarà facile. Dedico il mio gol innanzitutto alla mia famiglia, poi ai miei compagni: ci alleniamo e giochiamo tanto da luglio, sto più con loro che con la mia famiglia, è un gruppo spettacolare."