L'ala tedesca dell'Atalanta Robin Gosens ha parlato questa sera a margine dell'incontro con i tifosi per foto e autografi all'Oriocenter e ha svelato le sensazioni in vista della gara contro la Fiorentina di sabato pomeriggio: "Con la Fiorentina in Coppa Italia siamo usciti male e sabato in campionato dobbiamo riscattarci".



CHAMPIONS- "Il 19 febbraio c'è l'ottavo di finale di andata col Valencia, un appuntamento importante. Ma è fondamentale continuare a fare bene in campionato. In Europa stiamo vivendo il nostro sogno, ma non dobbiamo dimenticarci del resto: la filosofia di Gasperini è giocare sempre per i tre punti".