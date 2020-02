La Fiorentina si trova in un momento importante della propria stagione, dopo la nuova energia arrivata dal cambio di allenatore, che ha riportato entusiasmo e risultati, ed un mercato di gennaio che ha rinforzato decisamente la rosa viola, con innesti mirati per il presente ed il futuro. La sconfitta dello Juventus Stadium, sul campo, è accettabile, specialmente in un processo di crescita come quello che sta affrontando la squadra di Iachini, mentre tutte le polemiche che sono nate dal post partita contro i bianconeri stanno diventando quasi stucchevoli. Rocco Commisso non ha saputo trattenere la sua rabbia, probabilmente a ragion veduta, ma questo boomerang rischia di tornargli contro.



CAMPO - Si è parlato anche troppo delle parole del presidente della Fiorentina, delle risposte eccessivamente piccate di Nicchi o del siparietto social di Lapo Elkann, mentre quasi ci si è dimenticati del campo, che è sempre il giudice finale delle sorti di una stagione, e dove la Fiorentina presto sarà chiamata ad una nuova gara di alto livello. Sabato alle 15 arriva l’Atalanta, e i viola che sono a caccia di punti, dovranno sfoderare nuovamente una super prestazione come quella fatta vedere in Coppa Italia, augurandosi di ritrovare il faro della squadra, Gaetano Castrovilli, che è rimasto ai box sia contro l’Inter in coppa che contro la Juventus.



GASPERINI - Anche nella gara contro la Dea erano nate molte polemiche, con i tifosi viola che avevano tributato a Giampiero Gasperini diversi cori offensivi, e il tecnico bergamasco che non le aveva certo mandate a dire in conferenza stampa. L’allenatore, dalla premiazione per la Panchina d’Oro, ha voluto stemperare gli animi, chiedendo scusa e ammettendo di aver esagerato in quell’occasione, facendo sostanzialmente un passo indietro a quelle che erano state le precedenti dichiarazioni. Ora toccherà ai tifosi viola creare una bolgia accanto alla propria squadra, ma sempre in clima di festa, insomma il tifo positivo che più volte Commisso ha chiesto, mettendosi alle spalle le polemiche e pensando solo al calcio giocato.