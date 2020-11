Grande preoccupazione in casa Atalanta per la situazione degli infortunati in vista dell'impegno di Champions League di martedì contro il Liverpool. Gosens si sottoporrà domani a nuovi esami strumentali al polpaccio sinistro e resta fortemente a rischio. Così come Hateboer, uscito con una problema alla coscia destra a Crotone. In dubbio anche Romero per un fastidio all'altra gamba, mentre Toloi corre verso il recupero dopo la contusione alla coscia destra accusata ieri.