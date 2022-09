All'Atalanta non ci sono più gli esterni di una volta. Pochi ma buoni negli anni scorsi, troppi e troppo poco efficaci nel presente: Zortea, Maehle, Zappacosta, Hateboer e Soppy, Ruggeri in sei non fanno un Robin Gosens.



Come analizza anche L'Eco di Bergamo, negli ultimi 6 anni a Bergamo sono passati ben 22 esterni, ma solo Robin Gosens ha registrato numeri ineguagliabili: 29 gol e 21 assist in 4 stagioni e mezza.



Il mancino tedesco, ceduto alla diretta concorrente Inter a gennaio, non ha più avuto un degno successore nemmeno sul mercato estivo. L’unico che calcia col suo stesso piede è Matteo Ruggeri, finora solo 10' in campo. Tra gli altri 5 Hans Hateboer è il più prolifico con 10 gol e 19 assist dal 2017.