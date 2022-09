ospita laalnel lunch match della sesta giornata. I nerazzurri e i grigiorossi si ritrovano in A per la prima volta dal 3 marzo 1996, quando ala squadra di Gigifermò sull’1-1 la Dea allora guidata da Emiliano. Gli uomini diarrivano dal successo agguantato contro il, l'undici diè reduce dal primo punto in campionato, conquistato una settimana fa contro il Sassuolo.Qualche dato. Nelle ultime cinque partite in Serie A,hanno pareggiato quattro volte, con un successo per i grigiorossi. La Dea non batte la Cremonese dal 29 settembre '91 (2-1). I nerazzurri restano in ogni caso imbattuti nei precedenti casalinghi in A contro la Cremonese:Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Malinovskyi; Lookman, Muriel.​Cremonese (3-5-2): Radu, Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Meite, Pickel, Escalante, Valeri; Okereke, Dessers.