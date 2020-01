Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, ha parlato così a Sky Sport prima della sfida contro la Spal: “Siamo un po' in emergenza, ma sono cose che possono succedere. Stasera dobbiamo comunque portare a casa il risultato che vogliamo. Questo è un momento particolarmente felice per me, i complimenti fanno piacere e mi stimolano a lavorare sempre più. È frutto del lavoro settimanale. Czyborra? Lo conosco, è tedesco come me e ha fatto l'esordio in Olanda come me. Sono contento arrivi qui, aspettiamo l'ufficialità”.