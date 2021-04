L'Atalanta vuole almeno 40 milioni di euro per far partire in estate il suo gioiello Robin Gosens, arma letale sulla fascia sinistra che domina l'out di gara in gara a suon di gol- 9 finora- e di corse. Sul tedesco al momento ci sono City, Atletico Madrid, Inter e Juve, ma la sua partenza dipenderà anche dalla qualificazione Champions della Dea.



IL NOME NUOVO- Intanto la dirigenza nerazzurra si muove per programmare e cautelarsi con un eventuale sostituto: Tuttomonza.it rivela che oggi un osservatore del club bergamasco era all’U-Power Stadium della città brianzola per osservare i vari prestiti orobici, da Bellanova a Capone e Guth nel Pescara, da Bettella a Colpani nel Monza, e per visionare il terzino mancino Carlos Augusto, ventiduenne brasiliano che si sta facendo valere in casa biancorossa.