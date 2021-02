Robin Gosens, esterno dell'Atalanta, parla a Sky Sport prima della partita con il Cagliari: "La Coppa Italia deve essere un obiettivo, speriamo di mettere lo stesso spirito visto con il Napoli anche in campionato, ci serve. Quella di oggi è una partita difficile e pericolosa, anche il Cagliari ha bisogno di punti ma noi vogliamo restare in alto, anche perché abbiamo già buttato qualche punto per strada".