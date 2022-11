Era stato convocato per le amichevoli dell'Italia Rafael Toloi, difensore e capitano dell'Atalanta, ma ieri si è fermato nel riscaldamento che ha preceduto la sfida con l'Inter.



Niente Dzeko da marcare per lui, la causa è una lombalgia acuta manifestatasi nel pre-partita. Un'occasione persa per lui, il c.t. Mancini l'ha già sostituito con Parisi.