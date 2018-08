Atalanta-H.Haifa 2-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 71' Zapata, 92' Cornelius



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Mancini, Masiello; Castagne, Freuler (77' Valzania), Pessina, Reca; Pašalic; Zapata (86' Cornelius), Gomez (83' Barrow). All. Gasperini.



H.Haifa (4-3-3): Setkus; Malul, Tamas, Kapiloto, Dilmoni (76' Arael); Buzaglo (31' Plakushchenko), Sjostedt (67' Vermouth), Mitrevski; Hadida, Papazoglou, Ginsari. All. Klinger.



Arbitro: Frank Schneider, Francia (Bertrand Jouannaud, Djemel Zitouni; Johan Hamel)



Ammoniti: 79' Tamas (H)



Espulsi: -



Note: serata fresca, terreno di gioco in buone condizioni. Più di settemila spettatori al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, presente anche una rappresentanza della tifoseria ospite.



Recupero: 2', 3'.