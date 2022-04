L'esterno destro dell'Atalanta Hans Hateboer ha parlato insieme a mister Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lipsia dei quarti di finale di Europa League: "Sappiamo che loro hanno qualità ma non é più importante di quella che abbiamo giocato contro Leverkusen. La partita é sempre importante, lo sarà anche domani. Sappiamo che le squadre tedesche vogliono sempre giocare con fisicità, loro corrono, é già successo con il Dortmund, accadrà anche domani come il Leverkusen".



SENZA GOSENS, SENZA GOL- "Noi esterni non facciamo i gol degli altri anni, è vero e ci manca. Quando non fai gol la differenza sta nel non prenderli, e sta accadendo in maniera diversa rispetto agli altri anni. Anche con i difensori non andiamo tanto in gol, specie nei calci d'angolo. Ci proveremo già da domani a tornare come un tempo. Ho giocato con Robin (Gosens, ndr) per tanti anni, con 'Zappa' ancora non sono arrivate reti dei quinti, giocando insieme. Speriamo possa accadere presto".



MUSSO - "Musso ci ha salvati spesso quest'anno ma non può accadere sempre, per questo dobbiamo essere molto attenti in difesa e giocare con lo stesso spirito di Leverkusen anche domani".