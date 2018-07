Atalanta-Hertha Berlino 3-2



Dopo i sei gol rifilati al Chiasso domenica scorsa, l’Atalanta quest'oggi ha superato l’Hertha Berlino per 3-2 al XXIV° Trofeo Bortolotti: la destrezza di Barrow, scoperta della Primavera che aveva già brillato nello scorso finale di stagione, ha pareggiato i conti al colpo di testa di Rekik. Mancini, attuale erede di Caldara, dopo aver sfiorato il pasticcio con Berisha nelle retrovie, l’ha infilata di zucca facendosi perdonare. Nella ripresa i tedeschi si sono riportati in gara con il gol del neo entrato Dilrosun, ma ci ha pensato Ilicic a calare il tris per la Dea su rigore. Il Papu Gomez è uno dei giocatori che più si è messo in luce in questa partita (invito rivolto alla Lazio?). Da segnalare l’esordio in maglia nerazzurra con la prima squadra allo stadio di Bergamo dei baby Valzania e Pessina. I neo acquisti Reca, Zapata hanno battezzato il campo all’Atleti Azzurri d’Italia, ma non si sono distinti particolarmente. Tumminello vicino al gol.



Marcatori: 26’ pt Rekik (H), 30’ pt Barrow (A), 34’ pt Mancini (A), 2’ st Dilrosun (H), 11’ st Ilicic su rigore (A)



Atalanta (3-4-3): Berisha (20’ st Gollini); Toloi, Mancini (40’ st Djimsiti), Masiello; Castagne (31’ st Hateboer), de Roon (40’ st Haas), Valzania (21’ st Pessina), Gosens (31’ st Reca); Ilicic (40’ st D’Alessandro), Barrow (21’ st Zapata), Gomez (39’ st Tumminello). A disp. Rossi, Radunovic. All. Gasperini.



Hertha Berlino (4-4-1-1): Kraft (1’ st Jarstein); Klunter (16’ st Esswein), Rekik (16’ st Torunarigha), Stark, Mittelstadt; Dardai (1’ st Dilrosun), Maier (16’ st Kade), Lustenberger (16’ st Skjelbred), Lazaro (16’ st Jastrzembski.); Duda (1’ st Kalou); Ibisevic (1’ st Kopke). All. Dardai.



Arbitro: Mazzoleni di Bergamo

Assistenti: Lo Cicero di Brescia - Vivenzi di Brescia



NOTE: gara valida per la ventiquattresima edizione del Trofeo Bortolotti. Prima del match è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Achille e Cesare Bortolotti, i due grandi presidenti dell’Atalanta. Spettatori paganti: 7.398. Incasso: 69.239 euro.