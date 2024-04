Atalanta, Hien ammonito: era diffidato, salterà la prossima in Europa League

33 minuti fa



Al minuto 45 della sfida col Liverpool, una brutta notizia per l'Atalanta. Il difensore svedese Hien è stato infatti ammonito e, anzi, gli inglesi chiedevano per lui una punizione anche maggiore per aver ostacolato una promettente azione di ripartenza. Per Gasperini un brutto colpo: l'ex Verona non solo dovrà giocare tutto il resto della gara con questa spada di Damocle sulla testa, ma, essendo già diffidato, salterà l'eventuale semifinale d'andata.