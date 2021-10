L'Atalanta non farà il ritiro a Zingonia questa sera, la squadra si ritroverà domattina al Centro Bortolotti. Sono ventitré i giocatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per il posticipo della settima giornata di Serie A contro il Milan, alle 20.45 al Gewiss Stadium. Demiral e Toloi hanno recuperato, out Gosens. Ecco la lista completa resa nota da Atalanta.it:



28 Merih Demiral

15 Marten de Roon

19 Berat Djimsiti

11 Remo Freuler

72 Josip Iličić

7 Teun Koopmeiners

66 Matteo Lovato

3 Joakim Mæhle

18 Ruslan Malinovskyi

59 Aleksej Miranchuk

9 Luis Muriel

1 Juan Musso

6 José Luis Palomino

88 Mario Pašalić

32 Matteo Pessina

13 Giuseppe Pezzella

99 Roberto Piccoli

31 Francesco Rossi

42 Giorgio Scalvini

57 Marco Sportiello

2 Rafael Toloi

91 Duván Zapata

77 Davide Zappacosta