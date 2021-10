Sono 19 i giocatori convocati da mister Gasperini per il match contro la Lazio, in programma domani alle 15 al Gewiss Stadium: il tecnico dell'Atalanta ha deciso di non rischiare l'impiego di Toloi, in vista della gara di martedì contro lo United, mentre Demiral è stato convocato. Assente anche Palomino, squalificato.



Ecco la lista completa, resa nota da Atalanta.it:



28 Merih Demiral

15 Marten de Roon

11 Remo Freuler

72 Josip Iličić

7 Teun Koopmeiners

66 Matteo Lovato

3 Joakim Mæhle

18 Ruslan Malinovskyi

59 Aleksej Miranchuk

9 Luis Muriel

1 Juan Musso

88 Mario Pašalić

13 Giuseppe Pezzella

99 Roberto Piccoli

31 Francesco Rossi

42 Giorgio Scalvini

57 Marco Sportiello

91 Duván Zapata

77 Davide Zappacosta