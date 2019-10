Se l'attualità si chiama Lazio (la prossima sfida per Gomez e co. sarà all'Olimpico contro i biancocelesti, sabato alle 15), in casa Atalanta c'è chi pensa già al futuro. E chi meglio dello 'scout' orobico, da più parti conosciuto come uno dei migliori d'Italia, può ad ampliare gli orizzonti oltre i confini europei?



Molto oltre, visto che anche una partita della Serie B brasiliana - precisamente, Oeste-Ponte Preta di sabato scorso - è stata un buon motivo per cercare nuovi talenti. Fábio Roberto Gomes Netto (Oeste) e Lucas da Silva Izidoro, in arte Lucas Mineiro (Ponte Preta) sarebbero finiti sul taccuino degli osservatori orobici.



Dal terreno di gioco dell'Arena Barueri di San Paolo al Gewiss Stadium di Bergamo... sarà solo un sogno, per questi giovani?