Il match di San Siro, domenica alle 18, sarà tutto fuorché scontato. Soltanto in un precedente su 21 incontri tra Pioli e Gasperini, la partita è terminata a reti bianche. Nei restanti, valanghe di gol e cambi di fronte di un match che promette spettacolo.



L'Atalanta poi, nonostante soffrirà la pressione di mezza Italia per la volata scudetto e quella dei bergamaschi che non vogliono rimanere fuori dall'Europa l'anno prossimo, ha l'obbligo di vincere. Regina delle trasferte, in questa stagione ha raggiunto un record storico: 12 vittorie in campionato lontano da casa. E Gasp con l’Atalanta ha già battuto due volte il Milan a San Siro, 3-0 il 23 gennaio 2021 (gol di Romero, Ilicic su rigore e Zapata) e 2-0 il 23 dicembre 2017 (Cristante e Ilicic).