Deve fare la conta degli infortunati l'Atalanta in vista del big match contro il Napoli, sabato sera alle 18 al Maradona, dove cercherà di fare bottino pieno per rimanere aggrappata al treno europeo. Duvan Zapata è ormai stabilmente in gruppo e potrà dare man forte a Højlund e Lookman, a secco dal 28 gennaio, mentre la novità di serata è la seduta parziale svolta dal difensore Palomino con i compagni.



L'argentino va quindi verso una convocazione per la gara col Napoli, al contrario di Scalvini, che si è allenato a parte come Zappacosta e al 70% non lasceranno Bergamo. Niente da fare per Koopmeiners, che oggi si è sottoposto a terapie e tornerà tra due settimane.