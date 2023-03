Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con l'infermeria in vista del match con il Napoli. Duvan Zapata rientrerà in gruppo dopo il giorno di riposo concesso ai nerazzurri, domani verranno valutate anche le condizioni di José Palomino e Giorgio Scalvini: entrambi potrebbero rientrare per la gara del Maradona. Assente invece Teun Koopmeiners, in dubbio Zappacosta.