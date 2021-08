Ora che il rinforzo dalla panca dell'Atalanta Sam Lammers è ufficialmente - e finalmente - del Genoa, in prestito, mister Gasperini cerca il suo vice. In pole una soluzione di casa: Roberto Piccoli, l'attaccante scuola Dea che ha impressionato il tecnico tra allenamenti e amichevoli.



​Non ci sta però lo Spezia: Riccardo Pecini, il dirigente preposto al mercato spezzino, vuole far valere l'intesa pregressa con Zingonia che prevedeva i prestiti della coppia Colley-Kovalenko, l’acquisizione a titolo definitivo di Arkadiusz Reca e il rinnovo del prestito a Piccoli, filtrato il 14 luglio scorso.