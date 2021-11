La sua zampata al 91' non è andata giù ai tifosi della Curva Nord dell'Atalanta, già pronti a festeggiare un'impresa che sarebbe rimasta nella storia: trionfare sul blasonato Manchester United all'ombra delle Mura. Così, nel corso delle interviste post gara a bordo campo, Ronaldo è stato subissato dai fischi degli ultras nerazzurri, tanto da essere costretto a rinviare il botta e risposta con i giornalisti. Mentre usciva dal campo però, il 36enne ex Juve avrebbe salutato e mandato baci in direzione della Curva Nord per rispondere a sua volta alle provocazioni.